Gelişmeyi Kandilli Rasathanesi duyurdu. Depremin merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olarak açıklanırken depremin derinliğinin 9.5 kilometre olduğu öğrenildi.
