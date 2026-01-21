Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 23.11'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından saat 23.28'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,58 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

BALIKESİR'DE PEŞ PEŞE DEPREMLER

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından Richter ölçeğine göre 4,4 büyüklüğünde deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 23.28'de merkez üssü Sındırgı olan 4,4 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 13,65 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Öte yandan Sındırgı ilçesinde saat 18.11’de de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.