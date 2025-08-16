Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde bugün saat 11:21:43’te 4.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin merkez üssü 39.15083 kuzey enlemi ve 28.18917 doğu boylamında tespit edildi.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, depremin derinliği 7,58 kilometre olarak ölçüldü. İlk belirlemelere göre can kaybı veya ciddi hasar bildirilmedi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 16, 2025
