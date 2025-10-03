Balıkesir’in Gönen ilçesinde öğrenci servis minibüsü ile otomobilin çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü A.R.U. ve yanındaki yolcu H.Y. hayatını kaybetti, servisteki 7 öğrenci ise yaralandı.

Alınan bilgiye göre Gönen ilçesi Tütüncü Yolu Keçeler Mahallesi kavşağında seyir halinde olan A.R.U. idaresindeki 10 CBM 13 plakalı otomobil ile 59 yaşındaki Hüseyin K. yönetimindeki öğrencilerin taşındığı 10 HE 199 plakalı servis minibüsü, kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede otomobil sürücüsü ile yanındaki yolcu H.Y.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan servis minibüsteki Y.S. (15), D.C. (14), Ş.S. (15), D.A. (13), N.A. (15), O.C.S. (14) ve H.Y.S. (15) isimli 7 öğrenci ise ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yara almadan kurtulan servis şoförü Hüseyin K.’nın gözaltına alındığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.