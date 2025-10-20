Balıkesir'in Edremit ilçesinde önceki gece dehşet anları yaşandı.

Cinayetten hükümlü cezaevi firarisi olduğu öğrenilen Mustafa Emlik, kentte dün saat 23.00 sıralarında bir aracı gasbetti.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin incelemesinde otomobili gasbedilen 19’uncu Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı emrinde görevli Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Araçla kaçarken yolda Volkan Özalp'i de tabancayla boynundan yaralayıp uzaklaşan Emlik, kırmızı ışıkta önünde duran bir araca ateş etti.

Kaçışını sürdüren Emlik, burada Doğan Can ve Ramazan Özbek'i tabancayla yaraladı.

Emlik, Akçay Mahallesi'nde de bir evin önündeki Göktuğ Çalık'a ateş ederek öldürdü Melih Nergis'i ise yaraladı.

Emlik, daha sonra geçtiği Ulu Önder Atatürk Caddesi'nde de Rukiye Karakaya'yı yaraladı.

Polislerin sıcak takibe aldığı şüpheli, Edremit ilçe merkezine kadar süren takibin ardından çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.

Çatışmada polis memurları İbrahim Gül sağ ayağından, Ümit Işık ise karnından yaralandı. 2'si polis toplam 7 yaralı çevre hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı.

HALI SAHADA GENÇLERE ATEŞ AÇMIŞ

Bu arada Emlik'in, polislerle çatışmaya girmeden kısa süre önce Güre Mahallesi'ndeki bir halı sahanın önünde durup, maç yapan gençlere hakaretlerde bulunup, havaya ateş açtığı ortaya çıktı.

O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde maç yapan gençlerin silah seslerinin ardından panik halinde koşarak halı sahadan çıkmaları yer aldı.

CİNAYETLE BAĞLANTISI VAR MI?

Öte yandan Edremit ilçesine bağlı İkizçay Mahallesi 18035. Sokak'ta 25 yaşındaki Olcay Özdemir’in evinde tabancayla başından vurulmuş cesedi bulundu.

Özdemir'in dışarıdan ateş edilerek öldürüldüğünü tespit eden polis, evin dün Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin cezaevi firarisi Mustafa Emlik tarafından öldürülüp otomobilinin gasp edildiği yerin 2 sokak arkasında olması nedeniyle iki olay arasında bağlantı olup, olmadığını araştırıyor.