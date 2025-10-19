Balıkesir'in Edremit ilçesinde dün gece dehşet anları yaşandı.

Cinayetten hükümlü cezaevi firarisi olduğu öğrenilen Mustafa Emlik, kentte dün saat 23.00 sıralarında bir aracı gasbetti.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin incelemesinde otomobili gasbedilen 19’uncu Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı emrinde görevli Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Araçla kaçarken yolda Volkan Özalp'i de tabancayla boynundan yaralayıp uzaklaşan Emlik, kırmızı ışıkta önünde duran bir araca ateş etti.

Kaçışını sürdüren Emlik, burada Doğan Can ve Ramazan Özbek'i tabancayla yaraladı.

Emlik, Akçay Mahallesi'nde de bir evin önündeki Göktuğ Çalık'a ateş ederek öldürdü Melih Nergis'i ise yaraladı.

Emlik, daha sonra geçtiği Ulu Önder Atatürk Caddesi'nde de Rukiye Karakaya'yı yaraladı.

POLİSLERLE ÇATIŞMADA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Polislerin sıcak takibe aldığı şüpheli, Edremit ilçe merkezine kadar süren takibin ardından çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.

Çatışmada polis memurları İbrahim Gül sağ ayağından, Ümit Işık ise karnından yaralandı.

2'si polis toplam 7 yaralı çevre hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

AÇIK CEZAEVİNDEN KAÇMIŞ

Saldırgan Mustafa Emlik'in cinayet suçundan yattığı kapalı cezaevinden bir süre önce nakledildiği açık cezaevinden kaçtığı ve firari olarak arandığı ortaya çıktı.

2 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİ

Bölgede incelemelerde bulunan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, olayla ilgili olarak Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığını ve iki Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

7 YIL SURİYE GÖREV YAPTI

Uzman Çavuş Ekri'nin Suriye'de 7 yıl görev yaptığı ve terör örgütlerine karşı sınır ötesi operasyonlara katıldığı belirtildi.

Biri kız, 4 kardeşin en büyüğü olan Kemal Ekri'nin, 30 Eylül'de birliği ile birlikte görevli olduğu Edremit 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı’na döndüğü ifade edildi.

Ekri'nin, erkek kardeşi Salih Ekri'nin 4 Ekim'de Ankara'da yapılan düğününe katıldığı, ardından da Edremit'teki birliğine geri döndüğü bildirildi.

Kemal Ekri'nin cenazesinin, Ankara Etimesgut Elvanköy Şehitliği'nde toprağa verileceği belirtildi.

Saldırgan Mustafa Emlik’in evinin önünde tabancayla vurarak öldürdüğü Göktuğ Çalık'ın ise avukatlık yaptığı bildirildi.

SEBEPSİZCE MARKETE GİDİP İŞLETMECİYİ VURMUŞ

Öte yandan saldırgan Mustafa Emlik'in yaraladığı Ramazan Özbek'in (29) Güre’de market işletmecisi olduğu kaydedildi.

Saldırganın, Özbek’in iş yerine girip sebepsizce vurduğu bildirildi. Saldırganın bu sırada alışveriş için markete geçen küçük yaştaki bir çocuğu da hedef aldığı, ancak korkup kaçınca kurtulduğu belirtildi. Saldırganın marketten herhangi bir şey almadığı da ifade edildi.

ADRES SORMA BAHANESİYLE KADINI VURDUĞU AN KAMERADA

Saldırgan Mustafa Emlik'in Ulu Önder Atatürk Caddesi'nde gasbettiği otomobille yolda yürüyen 2 kadının yanına adres sorma bahanesiyle yaklaştığı, tabanca ile ateş açıp Rukiye Karakaya'yı da yaraladığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.