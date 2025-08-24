Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinden edinilen bilgilere göre, Balıkesir peş peşe sallandı.

Merkezi Sındırgı ilçesi olan depremlerin ilki 21.58'de 4,8; ikincisi 22.00'de saat 4,2 ve üçüncüsü de saat 22.14'te 4,3 büyüklüğünde olmak üzere üç deprem meydana geldi.

Sarsıntılar yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Deprem; İstanbul, İzmir, Çanakkale, Bursa ve diğer çevre illerde de hissedildi.

İKİ HAFTADA BİNLERCE ARTI

Bu arada Balıkesir Sındırgı'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 4 binin üzerinde artçı sarsıntı kaydedildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Yaklaşık 16 dakika içinde 4,0'ün üzerinde üç artçı depremin ardından açıklama yapan AFAD, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığını ve saha tarama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

BELEDİYE BAŞKANINDAN KRİTİK UYARI

Depremin ardından Sözcü TV'de Aslı Kurtuluş Mutlu ile 'Sözün Aslı' programına bağlanan Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, 6,1'lik deprem sonrası 901 bağımsız bölüm için yıkım kararı alındığını bildirdi.

Serkan Sak, vatandaşlara da evlere girmemeleri uyarısı da yaptı.