Balıkesir'de art arda depremler meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı verilerine göre merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 03.07’de 3.7 ve 03.17’de 4.0 büyüklüğünde iki deprem kaydedildi.

İlk deprem zeminden 7 kilometre, 10 dakika sonra meydana gelen ikinci deprem ise 6 kilometre derinlikte meydana geldi.

İlçede ve hissedildiği bölgelerde kısa süreli endişeye neden olan depremlerde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

"Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusunun cevabını öğrenmek isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden AFAD tarafından hazırlanan fay hattı haritasını görüntüleyebilirler. Fay haritası sorgulama işlemi, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle yapılmaktadır.

