10 Ağustos ve 27 Ekim tarihlerinde 6,1 büyüklüğündeki depremlerle sarsılan Sındırgı'da yeni depremler yaşanmaya devam ediyor.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 04,52'de merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.



Depremin derinliği 14,71 KM olarak ölçüldü.