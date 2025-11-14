İran'ın Gundughdi köyünde doğan Yusuf Öztürk, çocukluk yıllarında yıpranan halıların tamiratında çalışmaya başladı. Ülkesindeki ekonomik koşullar nedeniyle 10 yıl önce Türkiye'ye göç eden Öztürk, İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde mesleğine devam etti.

Öztürk, 2018'deyse coğrafi işaretli Yağcıbedir el halısıyla tanınan Balıkesir'in Sındırgı ilçesine yerleşti.

Buradaki işyerinde yıpranmış halı ve kilimleri tamir eden Öztürk, Sındırgı'da geçen 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından iş yerini karavana taşıdı.

Depremde annesini kaybetmiş bir kedi de sahiplenen halı tamircisi şöyle konuştu:

"Bir kediyi buldum, ölmek üzereydi. Veterinere götürdüm. Tedavisini yaptırdım. Şimdi benimle yaşıyor. Onlar da bizim kadar mağdur."

İlçedeki sarsıntıların hala devam ettiğini belirten Öztürk şöyle devam etti:

"Psikolojimiz ve işlerimiz bozuldu. Evlerde ve dükkanlarda duramaz olduk. Çareyi seyyar bir sistemde bulduk. Depremlerin ardından yaşamamız, çalışmamız lazımdı."

"Düşündük, karavan aklımıza geldi. Şimdi hem yaşıyorum hem çalışıyorum. Karavan küçük ama güvenli."

"En azından sağlam bir yerde yatıyoruz. Binalar yoruldu, kimse emin olamıyor. Karavanda rahat kafayla çalışıyoruz."

"Dar bir alan ama huzurluyum. Doğaya da çekebiliyorum, şehir içine de. En önemlisi güven hissi. Binalarda güvenli hissetmiyorum."