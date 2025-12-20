Balıkesir’in Manyas ilçesine bağlı Salur Mahallesi’nde bir insansız hava aracı (İHA) boş bir tarlaya düştü. İHA’yı bölgede çalışma yapan çiftçiler buldu. İhbar üzerine yetkililerce teslim alınan İHA’nın, incelenmek üzere Ankara’ya gönderildiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

SON BİR HAFTADA 3. KEZ

Dün Kocaeli'ye bir İHA daha düşmüştü. Öte yandan 15 Aralık'ta bir İHA düşürülmüştü.

Elmadağ ile Çankırı arasında düşürülen İHA'ya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Yapılan değerlendirmeler neticesinde, hava sahası emniyetinin muhafazası ile vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla, kontrolden çıktığı anlaşılan İHA, F-16 uçaklarımız tarafından takip edilmiş, prosedürlerin tamamlanmasını müteakip en uygun yerde kontrollü bir müdahaleyle düşürülmüştür" ifadeleri yer almıştı.

İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER