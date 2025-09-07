Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı bilgilere göre Balıkesir ve çevre illerde hissedilen 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin merkez üssü Sındırgı olurken, derinliği ise 14 km olarak ölçüldü.
#DEPREM

07.09.2025, 12:35:08 TSİ
Büyüklük: 5.1
Derinlik: 13.7 km#Kandilli
6 DAKİKA SONRA BİR DEPREM DAHA
Aynı bölgede 6 dakika sonra 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
AFAD, ilk depremin büyüklüğünü 4.9, ikinci depremi ise 4.1 olarak açıkladı.
AFAD'dan yapılan ilk açıklamada, "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 12.35’te meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerine yer verdi.
#DEPREM
Büyüklük:4.9 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-09-07
Saat:12:35:09 TSİ
Enlem:39.17528 N
Boylam:28.16556 E
Derinlik:7.72 km
Detay: