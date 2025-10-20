Balıkesir’in Edremit ilçesi İkizçay Mahallesi 18035. Sokak’ta bir apartmanın zemin katında, Olcay Özdemir’in (25) evinde tabancayla başından vurulmuş cesedi bulundu. Olayı fark eden apartman sakinleri, kırık pencere camındaki kan izlerini polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açtı ve yalnız yaşadığı öğrenilen Özdemir’in cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede Özdemir’in dışarıdan ateş edilerek öldürüldüğü tespit edildi.

(Olcay Özdemir)

DEHŞET ONUN EVİNDE BAŞLAMIŞ OLABİLİR

Özdemir’in evinin, önceki gün Uzman Çavuş Kemal Ekri’nin cezaevi firarisi Mustafa Emlik tarafından öldürülüp otomobilinin gasp edildiği Altınkum Mahallesi Ertürk Caddesi’nin iki sokak arkasında bulunuyor. Polis ekipleri iki olay arasında bağlantı olup olmadığını araştırıyor. Polis, olayların başlangıç noktasının Özdemir’in evi olabileceği üzerinde duruyor.

DÜN GECE 2 KİŞİ ÖLMÜŞ 7 KİŞİ YARALANMIŞTI

Balıkesir’in Edremit ilçesinde dün gece, cinayetten hükümlü cezaevi firarisi Mustafa Emlik’in gerçekleştirdiği saldırılar dehşet yarattı. Saat 23.00 sıralarında kentte bir aracı gasp eden Emlik, 19’uncu Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı’nda görevli Uzman Çavuş Kemal Ekri'yi şehit etti. Kaçış sırasında Volkan Özalp’i boynundan, Doğan Can ve Ramazan Özbek’i çeşitli yerlerinden yaralayan Emlik, Akçay Mahallesi’nde Göktuğ Çalık’ı öldürdü, Melih Nergis ve Rukiye Karakaya’yı yaraladı.

Polis ekiplerinin takibi sonucu Edremit merkezinde çıkan çatışmada Emlik etkisiz hale getirildi. Çatışmada polis memurları İbrahim Gül ve Ümit Işık yaralanırken, 2’si polis toplam 7 yaralı çevre hastanelere kaldırıldı; sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.