Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem fırtınası sürüyor...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinden edinilen bilgilere göre, merkez üssü Sındırgı olan bir deprem meydana geldi.

10 Ağustos ve 27 Ekim'de 6,1'lik iki depremle sarsılan bölgede şu ana kadar 15 binin üzerinde irili ufaklı artçı sarsıntı kaydedildi.

Son 24 saatte ise 4'ün üzerinde dört sarsıntının yaşandığı Sındırgı'da 4,9'luk son deprem saat 21.20'de oldu.

Yerin yaklaşık 9,64 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Deprem İstanbul, İzmir ve Bursa başta olmak üzere diğer çevre illerde de hissedildi.