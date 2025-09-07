Balıkesir'in Sındırgı ilçesi sallanmaya devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan bildirimde, kentte saat 23.03'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

AFAD verilerine göre, deprem yerin yaklaşık 6,93 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

4,9'LUK SARSINTI KORKUTMUŞTU

Gün içinde de kentte 4 üzeri çok sayıda deprem meydana gelmişti.

Geçtiğimiz ay meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından sarsıntıların sürdüğü kentte, 7 Eylül Pazar günü en büyüğü 4,9 olmak üzere çok sayıda sarsıntı hissedildi.