Balıkesir'de 10 Ağustos'ta meydana gelen ve çevre illerde de hissedilerek büyük paniğe neden olan 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından dün gece 00.05 Sındırgı'da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dün öğle saatlerinde ise 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelirken bu gece saatlerinde ise 4.5 büyüklüğünde yeni bir artçı meydana geldi.

Depremler devam ederken SÖZCÜ TV'de Para Politika Programı'nda gazeteci Özlem Gürses'e konuşan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, depremlerin durmamasının nedenini açıkladı:

"200 KİLOMETRELİK YÜZEY YIRTILDI"

"Beklenmeyen bir bölge olmasına karşın daha önce Balıkesir Sındırgı’yı altını çizerek işaret etmiştim.

Sındırgı'daki depremler neden bitmiyor söyleyeyim. Bu bölgenin 600 metre kadar güneyinde bir dağ var.

Bu dağın üstünde bir fay var.

Geçen ay meydana gelen 6.1'lik depremde yaklaşık 200 kilometrelik bir yüzey yırtıldı.

Bu alan üstünde küçük fay hatları mevcut.

Olan bu depremlerin sebebi o fay hatlarından kaynaklanıyor."