Balıkesir'in Susurluk ilçesinde İzmir-İstanbul Otoyolu'nun İstanbul istikametinde 2 Ocak'ta meydana gelen kazada acı bir detay ortaya çıktı.
Kazada Hafize Karabulut olay yerinde Hüseyin Karabulut ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Habertürk'te yer alan habere göre, yaşamını yitiren Hüseyin Karabulut'un İstanbul'da 2009'da vahşice katledilen Münevver Karabulut'un amcası ve babası Süreyya Karabulut'un ağabeyi olduğu öğrenildi.
Hüseyin Karabulut ve eşi Hafize Karabulut, Mengen Kayabaşı Köyü Hoşcanlar Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.