Balıkesir'de sabah saatlerinde art arda depremler meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre ilk deprem saat 06.16'da meydana geldi. Merkez üssü Sındırgı olan depremin derinliği 12.31 km olarak açıklandı.

İKİNCİ KEZ SALLANDI

Bu depremden 7 dakika sonra ise bu kez 4.2 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi. AFAD depremin derinliğini 7.89 km olarak duyurdu.

Evimin altından fay hattı geçiyor mu?

"Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusunun cevabını öğrenmek isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden AFAD tarafından hazırlanan fay hattı haritasını görüntüleyebilirler. Fay haritası sorgulama işlemi, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle yapılmaktadır.

