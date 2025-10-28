Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 22.48'de kaydedilen sarsıntı, yerin yaklaşık 5,99 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Deprem, merkez üssü Balıkesir'in yanı sıra İstanbul, İzmir, Aydın, Bursa, Kocaeli, Tekirdağ ve Sakarya gibi çevre illerde de hissedildi.

SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

6,1'lik ana depremin ardından bölgede çok sayıda artçı sarsıntı da meydana geldi.

AFAD verilerine göre saat 01.11 itibarıyla kentte en büyüğü 4,2 olmak üzere toplam 58 artçı deprem kaydedildi.

Artçıların büyüklükleri 3,0 ile 4,2 arasında değişirken, sarsıntıların derinlikleri 5 ila 23,88 kilometre aralıklarında değiştiği belirlendi.

Buna göre, ilk artçı deprem saat 22.50'de 4,2 büyüklüğünde gerçekleşti. Ardından 22.51'de 4,0; saat 23.04'te 4,2, 01.55'te 4.0 ve saat 02.30'da 4.4 büyüklüğünde yeni sarsıntılar meydana geldi.

AFET YÖNETİM MERKEZİ'NDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Afet Yönetim Merkezi'nde Sındırgı'daki depremin ardından çalışmalar devam ediyor. Bölgeye giden ekiplerin ve yardım faaliyetlerinin takibi ile gelen ihbarlar inceleniyor. Ayrıca, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan’ın ise Balıkesir’in Sındırgı ilçesine hareket halinde olduğu belirtildi.

19 KİŞİ YARALANDI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Balıkesir’de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde, doğrudan deprem kaynaklı bir yaralanma olmamıştır.

Atlama ve düşme gibi ikincil sebeplerden kaynaklanan 19 yaralımızın 4’ü tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edilmiştir. Tüm yaralılarımızın genel sağlık durumları iyi olup, tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Kendilerine acil şifalar diliyorum."