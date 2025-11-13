Kimisi yoğurtla balığın yenmesi halinde zehirlediğine inanırken kimisi ise bunun bilimsel bir karşılığının olmadığını söylüyor. Aslında bu tartışmanın başlangıcı oldukça eski inanışlara dayanıyor. Bu teorinin altında hijyen koşullarından farklı kültürlere kadar çok sayıda inanış yatıyor.

BALIK-YOĞURT TARTIŞMASININ KÖKENİ OLDUKÇA FARKLI

Balığı süt ürünleriyle birlikte tüketme inanışının temeli aslında eski dönemlerde sınırlı gıda saklama sorununa dayanıyor. O dönemlerde buzdolaplarının olmamasından dolayı hem balık hem yoğurt gibi süt ürünleri çok çabuk bozulabiliyordu. Bu nedenle zehirlenmelerden dolayı balık ile yoğurt beraber yenmez düşüncesini doğurdu.

Bazı inanışlara göre ise bu düşüncenin kökleri farklı kültür ve inanç sistemlerinde uzanıyor. Örneğin Ayurveda felsefesinde balık gibi "sıcak" kabul edilen hayvansal ürünlerle yoğurt gibi "soğuk" kategorisindeki besinlerin aynı öğünde tüketilmesi önerilmiyor. Yahudi inancında da aynı şekilde et ve süt ürünlerini aynı anda yeme yasağı bulunuyor. Zamanla bu yasakların balık–yoğurt ikilisine uyarlanarak günlük hayata geçtiği düşünülmekte.

UZMANLAR BU İKİLİ İÇİN NE DİYOR?

Balıkla yoğurdun birlikte yenmemesi gerektiği yönündeki söylemin tamamen bir şehir efsanesi olduğunu belirten uzmanlar, iki besinin de besin değerinin yüksek olduğunu belirtti. Balıkta A, B ve D vitaminlerinin yanı sıra demir, çinko, iyot ve selenyum içerdiğini vurgulayan uzmanlar yoğurdun ise kalsiyum, protein ve potasyum bakımından güçlü bir kaynak olduğunu ifade etti.

İki besinin aynı öğünde tüketilmesinin bir sağlık sorununa yol açmayacağını söyleyen uzmanlar, dikkat edilmesi gereken noktanın iki ürünün taze olması olduğunu belirtti. Çünkü balığın bayat olması süt ürünlerinin de aynı şekilde bekletilmiş olması alerji benzeri gibi reaksiyonlara neden olabilir.

BALIK VE YOĞURDUN TAZE OLMASI ÖNEMLİ

Balık tüketirken en sık yaşanan sorunlardan biri "Scombroid" yani histamin zehirlenmesi. Bunun nedeni ise balık tazeliğini kaybettikçe histamin seviyesi yükseliyor ve bu da cilt kızarıklığı, kaşıntı, mide bulantısı gibi belirtilere yol açabiliyor. Benzer şekilde yoğurt, kefir ve peynir gibi fermente ürünlerde de doğal olarak histamin bulunuyor. Bu nedenle özellikle bayat balıkla tüketildiklerinde bazı kişilerde belirtiler artabiliyor.