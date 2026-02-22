Türk atletizmi, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Balkan Salon Atletizm Şampiyonası’nda tarihi bir başarıya imza attı. Milli atletlerimiz, organizasyonu 14 madalya ile tamamlayarak takım halinde Balkan Şampiyonu oldu. Toplam 38 sporcuyla şampiyonada mücadele eden Türkiye; 4 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak, güçlü rakipleri Bulgaristan ve Hırvatistan’ı geride bıraktı ve zirvede yer aldı.

Şampiyonada madalya alan milli sporcular şunlar:

Altın:

4x400 Metre Erkek Bayrak Milli Takımı (İlyas Çanakçı, İhsan Selçuk, Eren Keser, Kubilay Ençü)

Eda Nur Tulum (400 metre)

Sümeyye Erol (3 bin metre)

Emel Dereli (Gülle atma)

Gümüş:

Ömer Faruk Bozdağ (800 metre)

Necati Er (Üç adım atlama)

Mikdat Sevler (60 metre engelli)

Yasemin Zehra Börekçi (Uzun atlama)

Bronz:

4x400 Metre Kadın Bayrak Milli Takımı (Elif Polat, Zeynep Özkara, Elif Ilgaz, Eda Nur Tulum)

Ertan Özkan (60 metre)

Kıyasettin Kara (3 bin metre)

Elif Polat (400 metre)

Derya Kunur (1500 metre)

Demet Parlak (Sırıkla atlama)

Milli Atletlerden Kişisel En İyiler

Birçok sporcu sezonun (SB) ve kariyerinin en iyi derecelerini (PB) elde etti:

Ertan Özkan – 60m: 6.61 (SB)

Kıyasettin Kara – 3000m: 8:20.86

Elif Polat – 400m: 54.60 (PB)

Derya Kunur – 1500m: 4:25.88

Demet Parlak – Sırıkla Atlama: 4.05m

Mert Selek – 800m: 1:50.14

Mevlüt Aras – 1500m: 3:43.21

Erdem Tilki – Sırıkla Atlama: 5.25m (SB)

Tuğba Toptaş – 800m: 2:06.23

Kubilay Ençü – 400m: 47.59

Ahmet Civci – 3000m: 8:25.17

Ömer Faruk Çanakçı – Sırıkla Atlama: 5.25m (SB)

Berra Aygün – Yüksek Atlama: 1.81m

Hüseyin Ocak – Uzun Atlama: 7.49m (SB)

Aysel Yılmaz – Gülle Atma: 15.03m

Kayhan Özer – 60m: 6.96

Kadriye Dilek Durmuş – Üç Adım Atlama: 13.35m

Talha Gülnihal – 60m Engel: 8.19 (PB)

İhsan Selçuk – 400m: 48.40

Deniz Kandöker – Uzun Atlama: 7.28m (PB)

Elif Ilgaz – 60m Engel: 8.44

Mustafa Efe Kuru – Gülle Atma: 15.98m

Cansu Nimet Sayın – 60m Engel: 8.46

Mesut Bülbül – Üç Adım Atlama: 15.14m

Aleyna Karabulut – Üç Adım Atlama: 12.93m

Zeynep Özkara – 800m: 2:11.87

Melike Malkoç – 60m: 7.56

Büşra Akay – 60m: 7.61

Balkanlar’da Türk Rüzgarı

Yarışlardan sonra sporcuları kutlayan Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ “Elde edilen bu sonuçlarla Türkiye, Balkan atletizminde gücünü bir kez daha kanıtladı. Hem genç hem tecrübeli isimlerin ortaya koyduğu performans, önümüzdeki Avrupa ve dünya şampiyonaları öncesinde umut verdi.” dedi.