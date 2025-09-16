Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için peş peşe uyarılarda bulundu. Güncel tahmin raporlarına göre, hafta ortasına kadar güneşli seyredecek hava, Çarşamba akşamından itibaren Balkanlar üzerinden gelecek serin havanın etkisiyle yerini yağışa bırakacak.

AKOM’dan yapılan açıklamada, Çarşamba akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışların görüleceği, Perşembe günü ise gökgürültülü sağanakların etkili olacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca, halen 26-29 derece aralığında seyreden hava sıcaklıklarının Perşembe gününden itibaren 20-23 dereceye kadar düşeceği ifade edildi.

MGM’nin 5 günlük tahmin raporunda da Perşembe günü İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı öne çıktı. Kurumun yurt geneli tahminlerine göre, birçok bölgede sonbahar yağışları etkisini gösterecek.

İstanbul’da vatandaşların özellikle Perşembe günü etkili olması beklenen sağanak yağışlara karşı tedbirli olmaları istendi.