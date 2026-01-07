Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından Gelibolu Yarımadası’nda sürdürülen çalışmalar kapsamında, Türk tarihine ışık tutacak önemli bir keşfe imza atıldı. Eceabat ilçesine bağlı Küçükanafarta köyünde yer alan Küçükanafarta Tarihi Türk Mezarlığı’nda yapılan incelemelerde, Rumeli’ye geçen ilk Türk akıncılarına ait olduğu değerlendirilen binlerce mezar tespit edildi.

Yaklaşık 100 dönümlük alanda yürütülen çalışmalarda, Orta Asya Türk kabir geleneğiyle benzerlik gösteren toplam 8 bin 731 mezarın ortaya çıkarıldığı belirtildi. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, mezarlığın Türk tarihi açısından son derece önemli bir keşif olduğunu söyledi.

Kaşdemir, bu alanın Rumeli’deki Türk varlığının en eski izlerinden biri olduğunu vurgulayarak, “Burada ortaya çıkan mezarlar, Türk milletinin bu topraklardaki mührü ve tapu senedi niteliğindedir. Anadolu için Ahlat Mezarlığı ne anlam ifade ediyorsa, Rumeli ve Balkanlar için de Küçükanafarta Tarihi Türk Mezarlığı aynı öneme sahiptir” dedi.

Mezarlıkta yürütülen çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü aktaran Kaşdemir, alanın büyük bölümünde incelemelerin tamamlandığını belirtti. Tarihçiler, sanat tarihçileri ve üniversitelerle iş birliği yapıldığını ifade eden Kaşdemir, karbon testleri ve mezar formlarına yönelik analizlerin, definlerin 1300’lü yıllarda Rumeli’ye geçen ilk Türk akıncılarına ait olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Yüksek ve balbal taşlarını andıran mezar yapılarının Türk-İslam coğrafyasındaki örneklerle benzerlik gösterdiğine dikkat çeken Kaşdemir, çalışmalar tamamlandığında mezarlığın önemli bir ziyaret noktası haline geleceğini ifade etti. Kaşdemir, “Burası tamamlandığında Trakya topraklarında Ahlat benzeri tarihi bir Türk mezarlığı ortaya çıkmış olacak” diye konuştu.