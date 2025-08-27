Konya’nın Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Hamam Sokak’ta dün saat 03.30 sıralarında bir apartmanın 1’inci katına balkondan giren kimliği henüz belirlenemeyen kişi, Hatice Kar (37) ile karşılaştı. Şüpheli, Kar’ı boğazı, bacağı ve elinden bıçakladıktan sonra evdeki çocuklarının çığlıkları üzerine kaçtı.

Olay ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi. Hatice Kar, ambulansla Konya Numune Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

