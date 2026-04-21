Türkiye’de tarımsal üretimde son yılların en dikkat çeken finansal dönüşümlerinden biri yaşanıyor. Anavatanı Avustralya olan ancak Türkiye’nin iklim koşullarına uyum sağlayan Parmak Limon, saksıda dahi yetişebilen bodur yapısı ve kilogramı 5.000 TL’yi bulan piyasa değeriyle hem hobi üreticilerinin hem de ticari yatırımcıların odak noktası haline geldi.

LÜKS RESTORANLAR SIRAYA GİRİYOR

İçindeki inci tanesine benzeyen ve ağızda patlayan dokusuyla bilinen meyve, özellikle lüks segment mutfaklarda, sushi restoranlarında ve üst düzey kokteyl barlarında temel bileşen haline geldi. Üretimin henüz talep edilen seviyenin çok altında kalması, ürünün "yok satmasına" neden olurken; şefler ve gıda tedarikçileri, hasat döneminden aylar önce üreticilerle ön alım sözleşmesi imzalamak için sıraya girmeye başladı.

EN KARLI TARIM ÜRÜNÜ

Bir kilogramının piyasada yaklaşık 150 Euro (güncel kurla yaklaşık 7.000 TL bandında alıcı bulması, bu meyveyi "en karlı tarım ürünü" kategorisine taşıdı. Uzmanlar, tam verime ulaşmış bir Parmak Limon ağacının yıllık getirisinin, geleneksel narenciye ağaçlarına oranla 50 kat daha fazla olduğunu belirtti. Kısıtlı alanlarda dahi yüksek verim alınabilmesi, bir yıl gibi kısa bir sürede elde edilen kar marjının gayrimenkul ve araç yatırımı yapabilecek seviyelere ulaşmasına olanak sağlıyor.

KISA SÜREDE ÇOK PARA KAZANDIRIYOR

Sadece iç piyasada değil, Avrupa pazarında da ciddi bir karşılığı olan Parmak Limon, Türkiye'nin yeni döviz kalemlerinden biri olma yolunda ilerliyor. Düşük su tüketimi ve saksı ortamına uyumu sayesinde kentsel tarımın en güçlü aktörü haline gelen bu egzotik tür, doğru tarım teknikleriyle buluştuğunda üreticisine kısa sürede yüksek sermaye birikimi vaat ediyor.