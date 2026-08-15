Taze ve doğal yeşilliklere olan ilginin her geçen gün arttığı bu dönemde, evde ve bahçede sebze yetiştirmenin en pratik yolu bulundu.

Klasik rokanın aksine tek sezonluk olmayan Yaban Rokası, dayanıklı yapısıyla bahçecilik ezberlerini bozuyor. Karmaşık gübreleme süreçlerine veya ekstra ilaçlamaya ihtiyaç duymayan bu bitki, toprağa ekilip ilk can suyu verildikten sonra tam 2 yıl boyunca kesintisiz yaprak vermeye devam ediyor.

TEK DİKİMLE 24 AY KESİNTİSİZ ÜRÜN VERİYOR

Pazardan veya marketten alınan standart rokalar birkaç biçimden sonra tohuma kalkıp kururken, Yaban Rokası çok yıllık kök yapısı sayesinde toprağa güçlü bir şekilde tutunur.

Yaprakları kesildikçe merkezinden daha gür ve aromatik yeni filizler çıkartır. Soğuğa ve sıcağa karşı oldukça dirençli olan bu tür, dört mevsim boyunca canlılığını koruyarak mutfağınızın taze yeşillik ihtiyacını tek başına karşılar. Üstelik kendine has yoğun ve hafif baharatlı aromasıyla yemeklere ve salatalara lezzet katar.

SADECE SU VEREREK 2 YIL HASAT ETMENİN PÜF NOKTALARI

Yaban Rokasından minimum çabayla 2 yıl boyunca maksimum verim almak için dikkat edilmesi gereken birkaç basit adım bulunuyor:

Kökten Sökmeyin: Hasat yaparken bitkiyi kesinlikle kökünden sökmemek gerekir. Dıştaki olgun yapraklar makas yardımıyla kesilerek toplandığında, bitki içten dışa doğru aralıksız yeni yaprak üretmeye devam eder.

Toprak Seçimi: İnatçı ve güçlü bir yapısı olduğu için özel gübreleme istemez; suyu iyi süzen basit bir toprak, köklerin 24 ay sağlıklı kalması için yeterlidir.

Düzenli Sulama: Toprağın tamamen kurumasına izin vermeyecek şekilde düzenli sulama yapmak, yaprakların sürekli taze ve canlı kalmasını sağlar.

Hem balkonda saksıda hem de bahçede zahmetsizce yetişen Yaban Rokası sayesinde, 2 yıl boyunca tek bir kuruş harcamadan taze rokanızı tabağınıza koyabilirsiniz.