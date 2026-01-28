Aydın'ın Efeler ilçesinde sabah saatlerinde gelen acı haber kenti yasa boğdu. 36 yaşında 3 çocuk annesi olan Merve Sezer’in, evinin balkonunda telefonla görüşme yaptığı sırada aniden fenalaştığı bildirildi.

Aydın Kulis'te yer alan habere göre durumu fark eden aile bireyleri hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, genç kadına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ancak yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Merve Sezer, acil serviste doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Genç yaşta hayatını kaybeden Sezer üç çocuk annesiydi. Babasının ise CHP'li Efeler Belediyesi'nde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nde görev yapan Aytun Parlar olduğu öğrenildi.

Genç kadının cenazesi Aydın’daki Bey Camii’nde bugün ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kemer Mezarlığı'na defnedilecek.