Merkez Mahallesi'nde yaşanan olay, dün saat 22.38 sıralarında meydana geldi. İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) koro sanatçısı Emrah Erdem Gedik, oturduğu 13 katlı binanın 5'inci katındaki dairenin balkonundan bahçeye düştü. AĞIR YARALANAN GEDİK HASTANEYE KALDIRILDI Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Gedik'i ambulansla hastaneye götürdü. TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI Gedik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürülen Gedik'in yapılan incelemelerin ardından cenazesi ailesine teslim edildi.

