Pazar tezgahlarında sıkça görülen pancar, artık yalnızca geniş tarlalarda değil, balkonlarda ve hatta evlerin küçük köşelerinde saksılarda da yetiştirilebiliyor. Hem sağlıklı bir besin kaynağı sunması hem de küçük ölçekli üretimden gelir elde etme imkanı sağlaması, pancarı şehir hayatında öne çıkan sebzelerden biri haline getirdi.

BALKONDA ÜRETİM MÜMKÜN

Uzmanlara göre pancar, doğru toprak karışımı ve düzenli bakım sağlandığında saksıda yüksek verimle yetişebiliyor. Balkonunda birkaç saksıya pancar ekenler, sadece kendi sofraları için taze sebze elde etmekle kalmıyor, aynı zamanda fazla ürünü satarak ek gelir de sağlayabiliyor.

VERİMİ ARTIRMANIN YOLLARI

Pancar üretiminde verim için düzenli bakım şart. Azot, fosfor ve potasyum gibi temel minerallerin yanı sıra demir, magnezyum ve çinko gibi elementler, bitkinin sağlıklı gelişiminde kritik rol oynuyor. Yapraklardaki değişimler, eksikliklerin anlaşılmasını kolaylaştırıyor.

Yapraklar kırmızıya döndüğünde tuzlu suyla sulama öneriliyor.

Sarı lekeler belirdiğinde potasyum takviyesi gerekiyor.

Yapraklar küçük kaldığında azot takviyesi yapmak verimi artırıyor.

Saksıda yetiştirilen pancarlar için düzenli sulama da önemli. Toprağın nemli kalması kök gelişimini destekliyor. Çimlenme döneminde ise doğal takviyelerle bitkiye güç kazandırılabiliyor.

KÜÇÜK ALANDA BEREKETLİ HASAT

Saksıda pancar ekimi yapanlar, yaz aylarının sonunda bereketli bir hasada ulaşıyor. Uzmanlar, 1-2 saksı pancarın dahi bir ailenin günlük ihtiyacını karşılayabileceğini belirtiyor. Fazla ürün elde eden üreticiler ise semt pazarlarında ya da doğrudan çevresine satış yaparak gelir elde edebiliyor.

SAĞLIKLI VE EKONOMİK SEÇENEK

Antioksidan bakımından zengin olan pancar, bağışıklığı güçlendirmesi ve kan basıncını dengelemesiyle biliniyor. Bu nedenle pancarı evinde yetiştirenler, sağlıklı bir gıda kaynağına kolayca ulaşabiliyor. Ayrıca dışarıdan sebze alma ihtiyacının azalması, bütçeye de katkı sağlıyor.