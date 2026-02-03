Artan nüfus yoğunluğu ve tarım alanlarının daralması, şehir sakinlerini sınırlı alanlarda gıda üretimi yapmaya teşvik ediyor. "Kentsel hayatta kalma" stratejileri kapsamında geliştirilen dikey hidroponik sistemler, balkonlarda toprak kullanımı gerektirmeden, sadece su ve geri dönüştürülmüş pet şişelerle sebze yetiştirilmesine olanak tanıyor.

PET ŞİŞELERE BİR HAT ENTEGRE EDİLİYOR

Sistem, pet şişelerin dikey bir hat üzerinde birbirine entegre edilmesiyle kuruluyor. Bitkiler, toprak yerine içerisinde bitki besin elementlerinin çözeltildiği suyun içerisinde kökleniyor.

En üst noktadan verilen besinli su, yerçekimi etkisiyle alt katmanlardaki şişeleri dolaşarak bitki köklerine ulaşıyor. En altta toplanan su, düşük enerjili bir pompa vasıtasıyla sisteme tekrar dahil ediliyor. Bitki kökleri besine doğrudan ulaştığı için enerji harcamasını minimize ederek fotosentez ürünlerini gövde ve yaprak gelişimine odaklıyor. Bu durum, bitkilerin toprak ortamına kıyasla daha hızlı olgunlaşmasını sağlıyor.

PESTİSİT KULLANIMINI DEVRE DIŞI BIRAKIYOR

Dikey hidroponik düzenekler, birim alandan alınan verimi dikey eksende artırarak dar alanların maksimum kapasiteyle kullanılmasını sağlıyor. Topraklı tarıma oranla %90 daha az su tüketimi gerçekleştiren bu döngüsel sistem, suyun buharlaşma kayıplarını en aza indirgiyor. Ayrıca toprak kaynaklı zararlıların ve yabancı otların bulunmaması, pestisit (tarım ilacı) kullanımını devre dışı bırakıyor.

MARUL, NANE, FESLEĞEN VE ÇİLEK GİBİ BİRKİLER YETİŞİYOR

Atık statüsündeki pet şişelerin yapı malzemesi olarak kullanılması, sistemin kurulum maliyetini minimize ederken plastik atıkların ekosisteme karışmasını engelliyor. Özellikle marul, nane, fesleğen ve çilek gibi yüzeysel kök yapısına sahip bitkilerin bu sistemde yüksek adaptasyon gösterdiği gözlemleniyor.