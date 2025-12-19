Diyarbakır Kayapınar’da 22,5 dönüm arsanın içinden geçen içme suyu boruları alınan kararla arsa dışına taşınmıştı. Bölgede yaşayanlar bu işlem nedeniyle günlerce susuz kalmıştı.

Borular taşındıktan sonra arsa imara hazır hale gelmiş, içme suyu hattının taşınması 30 milyon liraya mal olmuştu.

Söz konusu arsa, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İmar Dairesinde Müdür olan Delal Ekinci Durmaz’ın eşi Baran Durmaz’a ait çıkmıştı. Arazi bir firmaya kat karşılığı anlaşmasıyla verilmişti.

Araziye yapılacak dükkanlar için de yükseklik serbest bırakıldı. Arsa 2 milyar TL değer kazandı. İnşaata imar kirliliği, imar yönetmeliği ve mevzuatına aykırı hareket edildiği gerekçesiyle yürütmeyi durdurma davası açıldı. Davayı Çevre Şehirlik ve İl Müdürlüğü açsa da inşaata mühür vurulmadı.

İNTİHAR GİRİŞİMİ

Bunun yanında 4 metrekarelik bir büfe kaçak olduğu için mühürlendi. Büfe sahibi Ahmet Sapmaz adlı esnaf, belediye binasının çatısına çıkıp intihar girişiminde bulundu.