Malatya Şire Pazarındaki 187 dükkânın, Çeşme, Alaçatı, Didim gibi gözde turizm merkezlerindeki 15 kamu arazisiyle takas edilmesi sonucu doğan zarar görmezden gelindi. CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu’nun bu konudaki suç duyurusu ve şikayeti savcılık tarafından işleme konulmadı. Bakırlıoğlu, “Milletvekili olarak suç duyurusunda bulundum işleme konulmadı. Şikayetimin dikkate alınması için gizli tanık mı olmam lazım?” diye sordu.

Vehbi Bakırlıoğlu

Bakırlıoğlu, Çevre Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın Malatya’daki dükkanları Çeşme, Alaçatı, Didim’deki araziler ile takas etmesi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Bakırlıoğlu bu arazilerin gerçek değerinin çok altında fiyatlandırıldığını, Malatya’daki 187 dükkânın da olması gerekenden çok

yüksek bedelle değerlendirildiğini savundu.

Ancak Savcılık, Bakırlıoğlu’nun Çevre Bakanlığı yetkilileri hakkında “Görevi kötüye kullanma ve kamu zararı” gerekçesiyle yaptığı suç duyurusunu işleme almadı. Bakırlıoğlu, Çeşme–Alaçatı’daki 53 bin metrekarelik deniz kenarındaki arazilerin 5 bin 500 ila 7 bin TL arasında değerlendirildiğini söyledi.

Özelleştirme İdaresi’nin İzmir Güzelbahçe’deki bir araziyi metrekaresi 31 bin 800 liradan sattığını hatırlatarak “Güzelbahçe emlak değeri olarak Çeşme ile Alaçatı ile mukayese bile edilemez. Alaçatı’daki denize nazır arsaların metrekaresi 5 bin 500 TL’den takas edilmesi kabul edilemez’’ dedi. Bakırlıoğlu savcılığın yalnızca Bakanlıktan görüş istediğini kaydetti ve kamu zararının ortaya çıkarılması için mücadeleyi sürdüreceğini söyledi.