İktidarın kentsel dönüşüm için kullanılması gereken ‘rezerv alan’ yöntemini rant odaklı kullanma girişimleri sürüyor. Son dönemde bu yöntemle değersiz alanlar, başka il ve ilçelerdeki kupon araziler ile takas ediliyordu.

Malatya Şire Pazarı’ndaki 187 dükkan da, İzmir Çeşme ve Alaçatı başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki değerli arazilerle takas edilmişti. SÖZCÜ’nün gündemden düşürmediği ve CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu’nun da TBMM’de dile getirdiği bu ‘ballı takas’ iptal edildi.

SORUMLULAR NEREDE?

Malatya’da İş-Kaya isimli firmaya ait 187 dükkan rezerv alan ilan edildi ve 1.8 milyar TL ödenecekti. Bu taşınmazlar Ankara, İzmir, Aydın ve Diyarbakır’daki toplam 324 bin metrekarelik 15 değerli arsa ile takas edilecekti. Bu durum büyük kamu zararına yol açtığı gerekçesiyle tartışma yaratmış, CHP Milletvekili Bakırlıoğlu da suç duyurusunda bulunmuştu.Şire pazarındaki esnafa yapılan duyuru ile pazardaki dükkanların ‘rezerv alan’ olmaktan çıkarıldığı açıkladı. Bakırlıoğlu “Bu durumda trampa işlemi de iptal edilmiş oluyor Yanlıştan dönüldü ama sorumlular da hesap vermeli” dedi.

Süreç boyunca ilgili bakanların ve kurumların sessiz kalıp, sorumluluk almadıklarını savunan Bakırlıoğlu, “Bu takası teklif eden ve onay verenler hakkında da soruşturma açılmalı ve görevi kötüye kullananlar yargılanmalı. Milletin malı üzerinden yapılan ballı trampa girişimine kim göz yumuyor? Çevre Bakanı Murat Kurum açıklamalı” dedi.