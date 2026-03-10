Manchester City'nin İspanyol yıldızı Rodri, İngiltere'de komşularının şikayetiyle gündeme geldi. Ünlü futbolcunun evinin bulunduğu bölgede drone uçurduğu iddiası polis kayıtlarına yansıdı.

Salford'da bir çatı katında yaşayan İspanya milli takım oyuncusu, şehir merkezindeki apartman sakinlerini harekete geçirdi. Ballon d'Or ödülü bulunan Rodri, "mahremiyet ihlali" nedeniyle polise şikayet edildi.

PENCERELERİN ÖNÜNDE UÇURUYOR

The Sun'ın haberine göre Rodri'nin yaşadığı bölgede bulunan komşu apartmanlarda yaşayan bazı vatandaşlar, pencerelerinin yakınında drone uçurulduğunu fark etti. Bunun üzerine çevredeki sakinler durumu polise bildirdi. İspanyol orta sahanın yaşadığı Salford'da yüksek katlı bir binanın sakinleri, Rodri'nin drone'u pencerelerine tehlikeli bir şekilde yaklaştırdığını iddia ederek, röntgencilik ve havacılık kanunlarının ihlali konusunda endişelerini dile getirdiler.

Rodri, geceleri kiracılarının pencerelerine birkaç metre mesafede drone uçurarak yüksek katlarda yaşayanların mahremiyetini ihlal etmekle suçlandı. Greater Manchester Polisi'ne giderek, cihazın yanıp sönen ışıklarının kendilerini rahatsız ettiğini belirten çevre sakinleri binanın iletişim gruplarında da, 29 yaşındaki oyuncunun balkonunda kumanda ile çekilmiş olduğu iddia edilen fotoğrafları paylaştı. Rodri'nin CAA (Sivil Havacılık Otoritesi) tacizi ve düzenlemeleri hakkında resmi şikayetlere konu olduğu da aktarıldı.

34. katta yaşayan bir kamyon şoförü olan bir sakin, The Sun gazetesine verdiği demeçte, "Partnerimle yüksek bir katta yaşıyoruz ve televizyon izlerken görmek isteyeceğiniz son şey, pencerenin bir metre dışında bir drone'dur. Eşim bu durumdan çok rahatsız. Bu kadar yüksekte yaşamanın avantajlarından biri, kimsenin sizi görmemesidir, ama şimdi Rodri ve drone'u bize rahatsızlık veriyor." dedi. Rodri'nin başka bir komşu ise, bu durumun röntgencilik yasalarını ihlal ettiğini düşündüğünü ekleyerek, kız arkadaşının devam eden rahatsızlıktan şikayet etmek için emniyet güçlerini aradığını söyledi..

SORUŞTURMA AÇILDI

İngiltere yasalarına göre, drone pilotları mahremiyeti korumak, rahatsızlık vermemek zorundadır ve genellikle belirli ağırlıktaki cihazlar için teori sınavına girip kayıt yaptırmaları gerekir. Greater Manchester Polisi, şikayetlerle ilgili "soruşturma başlattıklarını" doğruladı. Özel hayatını gizli tutan bir oyuncu için, bu ani yasal inceleme, 2019'da Atletico Madrid'den 63 milyon sterlinlik transferinden bu yana nadir görülen bir olumsuz reklam anıdır.