Mersin’de öğretmenlik yapan Günay Gökalp, 20.08.2017’de fenalaşarak kaldırıldığı özel City Hospital Hastanesi’nde 3 gün sonra Dr.Doğan Erkal tarafından ameliyat edilmesinin ardından yaşamını yitirdi. Emekli öğretmen Bekir Zeki Gökalp, 28.10.2024 tarihinde kendisi gibi öğretmen olan eşi Günay Gökalp’in, geçirdiği safra kesesi ameliyatından sonra yaşamını yitirmesinden sorumlu tuttuğu Dr.Doğan Erkal hakkında savcılığa şikayet dilekçesi verdi. Şikayet dilekçesinde, Günay Gökalp’in aydınlatılmış onayı alınmadan ‘Laparoskopik kolesistektomi’ ameliyatına alındığı, ameliyattan sonra 1 gün hastanede yatması gerekirken 5 gün yattığı, daha sonra sağlığına kavuşmadığı, hatalı ameliyat sonrası diğer organlarının zarar gördüğü ve hayati tehlikeye uğradığı iddiasında bulundu. Savcılık bunun üzerine dosyayı Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu’na göndererek, soruşturma izni verilip verilmeyeceğini sordu.

ADLİ TIP KURUMU HATALI BULDU

Dosyanın gönderildiği Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nca hazırlanan raporda, özetle şu ifadelere yer verildi:

"Kişinin ölümünün 23.08.2017 tarihinde geçirdiği Laparoskopik kolesistektomi’ ameliyatı sonrası gelişen komplikasyonlar (hepatik arter ve koledok yaralanması sonrası buna bağlı gelişen kolanjit, apse ve SIRS nedeniyle sık hastaneye yatış ve diğer yapılan girişimsel işlemlerin sonrası gelişen intraabdominal sepsis ve septik şok) sonucu geliştiği”

SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ

6 sayfadan oluşan Mesleki Sorumluluk Kurulu kararının ‘Değerlendirme ve gerekçe bölümünde ise şu ifadelere yer verildi:

“Dosya kapsamında bulunan bütün bilgi ve belgelerin alınan ifadelerin incelenerek birlikte değerlendirilmesi sonucunda sağlık mesleğinin icrası kapsamında yapılan muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalarda Dr.Doğan Erkal’ın eyleminin araştırılması gerektiği kanaati oluştuğundan 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanuna göre soruşturma izni verilmesi uygun görülmüştür.”

“SONUNA KADAR DAVACIYIM”

Meslektaşı eşi Günay Gökalp’in safra kesesi ameliyatından sonra ölümü üzere perişan duruma düştüğünü belirten Bekir Zeki Gökalp, “Eşimin ölümünden sorumlu olan ameliyatı gerçekleştiren Dr.Doğan Erkal’dır. Savcılığa yaptığım şikayetten sonra hakkında soruşturma izni verilmesi önemli bir gelişmedir. Bu işin peşini bırakmayacağım. Eşimin ölümünden sorumlu olan doktordan sonuna kadar davacıyım” dedi.

İTİRAZLARIN SONUÇLANMASI BEKLENİYOR

Bu arada, Dr.Doğan Erkal’in, üniversite öğrencisi Ali Can Gül ve son olarak da öğretmen Günay Gökalp’in ölümünden sonra Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu’nun verdiği ‘soruşturma izni’ konusunda itiraz etti. Her iki dosyaya yapılan itirazın Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nce sonuçlanmasından sonra hakkında dava açılıp açılmayacağı ortaya çıkacak.