Avrupa'da Inter, Milan, Manchester City ve Liverpool gibi devlerin formalarını giydikten sonra yolu Süper Lig'de Adana Demirspor'dan da geçen Mario Balotelli'nin yolu yeniden Süper Lig'e düşebilir.
İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz'ı getiren Gaziantep FK, golcü arayışlarında rotasını İtalyan yıldıza çevirdi.
BeIN Sports'un haberine göre Mario Balotelli, menajerler aracılığıyla Gaziantep FK'ya haber gönderdi. Ancak Gaziantep ekibi, İtalyan oyuncunun maddi taleplerini ilk etapta kabul etmedi.
Transfer görüşmelerinin devam ettiği, oyuncu ile kulübün maddi konularda anlaşması halinde transferin sonuçlanmasının beklendiği öğrenildi.