Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda Bordo Bereliler ile iftar yaptı. Erdoğan’ı karargâha gelişinde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Cemal Kadıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Levent Ergün karşıladı.

Kara Harp Okulu’nu 1988 yılında birincilikle bitiren Levent Ergün’ün adı albay rütbesinde Kıbrıs’ta görevliyken Balyoz kumpas davasına karıştırılmıştı. Yurda dönen Ergün, savcılığa ifade verdi ancak sahte delilerle suçlanıp “Kaçma şüphesi var” denilerek tutuklandı. 3 yıl Hasdal cezaevinde yattı ve yargılama sonucu yine sahte delillerle 3.5 yıl hapse mahkum edildi.

Orgeneral Levent Ergün, Erdoğan ve Bakan Güler’le birlikte iftar yaptı.

NUSAYBİN MÜCADELESİ

Kumpas ortaya çıkınca yeniden yargılanıp beraat eden Ergün TSK’ya dönüp 2015’te tuğgeneral oldu. Nusaybin’de 60 şehit verilen Hendek olayları sonrası operasyonun başına getirildi ve bölgeyi 21 günde PKK’lı teröristlerden temizledi. Daha sonra tüm ve korgeneral rütbesine terfi eden Ergün 2024’te de orgeneral oldu. 2. Ordu Komutanlığı görevinde de bulundu ve geçen yıl da Genelkurmay 2. Başkanlığı görevine getirildi.