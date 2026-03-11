NBA'de Miami Heat sahasında Washington Wizards'ı 150-129 mağlup etti. Karşılaşmada Heat forması giyen Bam Adebayo tarihe geçti.

Takımı adına muhteşem bir performans sergileyen yıldız oyuncu, maçı tam 83 sayı ile tamamlayarak NBA tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Adebayo, NBA efsanesi Kobe Bryant'ın 2006 yılında Los Angeles Lakers formasıyla Toronto Raptors'a karşı attığı 81 sayılık ikonik rekoru geride bırakmayı başardı ve NBA'de bir maçta en fazla sayı atan ikinci oyuncu oldu.

NBA tarihinde bir maçta en fazla sayı atma rekoru ise 1962 yılında Philadelphia Warriors formasıyla New York Knicks'e 100 sayı atan Wilt Chamberlain'e ait. Adebayo, 83 sayılık resitali ile Chamberlain'in arkasında NBA tarihinin en iyi 2. performansına imza attı.

Washington Wizards adeta tek başına yıkan yıldız oyuncu, ilk çeyrekte 31 sayı kaydetti. Devreyi 43 sayı ile tamamlayan Adebayo, üçüncü çeyrekte 62 sayıya ulaşırken maçı da 83 sayı ile tamamladı.