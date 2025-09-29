Gazi Ali Büyüktürkmen (52), 1994’te iki ayağını, sağ kolunu ve iki gözünü PKK terör örgütünün döşediği mayında kaybetti. 7 yıl sonra 21 yaşındaki şehidin gözü nakledildi, sol gözü görmeye başladı. SÖZCÜ’ye konuşan Gazi, Meclis’teki komisyon çalışması için şunları söyledi:

KABULLENEMİYORUM

“Öcalan için hiç durmadan cezaevinden adam çıkarıyorlar. Dağdan bir tane kadın Meclis’e geldi, konuştu. Her şeyden haberimiz var, salak değiliz. Parti meselesi değil, vatan-millet meselesi. Biz terör bitsin diye uğraşıyoruz. Bu şekilde olursa bunu kabullenemiyorum.”

Hiç tanımadığı bir şehidin gözüyle dünyaya baktığını hatırlatan Gazi, “Yarın öbür tarafa varınca gözünü aldığım şehit ‘sen hiç mi utanmadın, aç kalmaktan mı korktun, maaşın kesilecek diye mi korktun, yoksa cezaevine girmekten mi korktun?’ derse, ‘iki laf edemedin mi? derse ne diyeceğim! Bu emanet gözün hesabı verilebilir mi?” diye sordu.

CEBİMDEN ÖDÜYORUM

Konya’da yaşayan Er Gazi Büyüktürkmen şunları anlattı:

“İki oğlum bir kızım var, eşim ev hanımı. Ömrüm hep hastanelerde geçti, geçiyor. Eskiden GATA vardı, şimdi o da yok. GATA şimdi Suriyeli, Afganlı kardeşlerimize hizmet ediyor. Askerler için hiçbir şey.”

Gazimiz şunları söyledi:

“Silikonumu bile değiştiremiyorum. 6 ay gidiyor, bir sene kullanman lazım diyor. Bir doktora ulaşamıyorum. Konya veya Ankara’da doktora ulaşmanın imkanı yok. Eskiden GATA vardı, şimdi o da yok. GATA şimdi Suriyeli, Afganlı kardeşlerimize hizmet ediyor. Aldığım damlaların parasını hep cebimden ödüyorum.