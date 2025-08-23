Trendyol 1. Lig’in 3. haftasında Bandırmaspor ile Adana Demirspor A.Ş., Bandırma 17 Eylül Stadyumu’nda karşılaştı. Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Bandırmaspor 4-0 kazandı. Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri Doyglas Tanque, Leandro Bacuna, Billel Messaoudi, Muhammed Gümüşkaya kaydetti.
Bandırmaspor bu sonuçla ligdeki puanını 4'e yükseltirken, Adana Demirspor ise 1 puanda kaldı. Bandırmaspor haftaya deplasmanda Vanspor'a konuk olacak. Adana Demirspor ise Amedspor'u konuk edecek.