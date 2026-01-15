Bangladeş’te yaşayan 65 yaşındaki böbrek hastası bir kadının, yasa dışı organ nakli için bir çeteyle anlaştığı ortaya çıktı. Naklin Türkiye’de yapılmasının planlandığı belirlendi.

Şişli’deki özel bir hastaneye, çete tarafından hazırlanan ve kadın ile donörün teyze-yeğen olduklarını gösteren sahte belgeler sunuldu. Ancak hastanenin Etik Kurulu’nun yönelttiği sorulara verilen çelişkili yanıtlar üzerine durumdan şüphelenildi ve olay yetkililere bildirildi.

Star Haber'de yer alan habere göre, ihbar üzerine İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri harekete geçti. Hastaneye çağrılan şüpheliler, ameliyat hazırlığı yapıldığı sırada polis ekipleriyle karşılaştı. Operasyonda böbrek hastası kadın, aracı kişi ve yeğen olarak tanıtılan donör gözaltına alındı.

Yapılan sorgulamada, yasa dışı organ nakli için 5 bin 500 dolar karşılığında anlaşıldığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve sınır dışı edildi.