Bankamatiklerde işlem yapan vatandaşlar için uzmanlardan kritik uyarı geldi. Günlük hayatın vazgeçilmezi olan ATM’ler, aynı zamanda dolandırıcıların en sık kullandığı tuzak noktaları arasında yer alıyor. Özellikle işlem bittikten sonra basılması gereken tuşlara dikkat edilmediğinde hem kart bilgileri hem de hesap bakiyesi tehlikeye giriyor. Uzmanlara göre basit gibi görünen bu ayrıntılar aslında büyük kayıpların önüne geçebiliyor.

"İPTAL" TUŞU HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

ATM’lerde en çok dikkat edilmesi gereken noktalardan biri işlem sonunda iptal tuşuna basmak. Bu basit adımı atlayan vatandaşların bilgilerinin cihaz hafızasında kalabileceği ve kötü niyetli kişilerin eline geçebileceği ifade edildi. Ayrıca kullanıcıların her ekranda aceleyle onay tuşuna basması da riskli. Dolandırıcıların geliştirdiği sahte ekran yöntemleriyle vatandaş farkında olmadan başka işlemleri onaylayabiliyor. Uzmanlar, ekrandaki mesajların dikkatle okunmasını ve her onayın mutlaka kontrol edilmesi yönünde uyardı.

ONAY, SİL VE YARDIM TUŞLARINA DİKKAT

Şifre girerken yapılan hatalarda sil tuşunun kullanılması da önemli bir güvenlik detayı. Yanlış girişlerin üst üste yapılması dolandırıcıların şifreyi tahmin etmesini kolaylaştırabilirken, sil tuşuyla hatalı girişin düzeltilmesi güvenliği artırıyor.

Bir diğer yanıltıcı detay ise yardım tuşu. Pek çok kişi bu tuşun doğrudan banka ile bağlantı sağladığını düşünüyor ancak aslında çoğu ATM’de sadece bilgilendirme amaçlı kullanılıyor. Bu nedenle şüpheli bir durumda yardım tuşuna değil, doğrudan bankanın resmi müşteri hizmetleri hattına başvurulması gerekiyor.

DOLANDIRICILARIN EN YAYGIN YÖNTEMLERİ

Son yıllarda hızla artan ATM dolandırıcılığı yöntemleri de bu riskleri büyütüyor. Skimming olarak bilinen kart kopyalama yönteminde ATM’ye yerleştirilen gizli cihazlar kart üzerindeki bilgileri kopyalıyor, küçük kameralar ya da sahte tuş takımlarıyla şifreler kaydediliyor. Shimming adı verilen yöntemde ise çipli kartlardan veri toplayan ince aparatlar kullanılıyor.

Bazı dolandırıcılar kart sıkıştırma aparatıyla kartı ATM’de bırakıp daha sonra ele geçiriyor, bazıları ise sahte ekranlar veya yazılımlar aracılığıyla kullanıcıyı kandırıyor. Omuz üstü gözlem, yani PIN girerken başkasının izlemesi de en basit ama en yaygın yöntemlerden biri.

PARA ÇEKERKEN BU AYRINTILARI GÖZ ARDI ETMEYİN

Uzmanlar, vatandaşların ATM’ye yaklaşmadan önce cihazı kontrol etmesini, şüpheli aparatlar ya da gevşek parçalar olup olmadığına bakmasını, PIN girerken elleriyle tuş takımını kapatmasını ve her işlem sonunda iptal tuşuna basarak cihazdan çıktığından emin olmasını tavsiye etti. Ayrıca bankaların SMS ve e-posta bildirimlerinin açılması, şüpheli hareketlerin anında fark edilmesini kolaylaştırıyor. Şüpheli bir durumda yapılması gereken ilk şeyin kartı bankaya bildirmek ve bloke ettirmek olduğunun altı çizildi.

BİRKAÇ SANİYELİK DİKKAT, BÜYÜK BİR KAYBI ÖNLÜYOR

ATM dolandırıcılığına karşı alınacak bu basit önlemler, vatandaşları büyük maddi kayıplardan koruyabilir. Kısacası işlem bitiminde birkaç saniye daha ayırarak iptal, onay, sil ve yardım tuşlarını bilinçli şekilde kullanmak, dolandırıcıların en büyük tuzaklarını etkisiz hale getiriyor.