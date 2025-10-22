Türkiye genelinde son haftalarda ATM dolandırıcılığı vakalarında büyük artış yaşanıyor. Uzmanlara göre dolandırıcılar artık sadece kart kopyalamakla kalmıyor; ATM ekranına eklenen sahte yönlendirmelerle kullanıcıların hesap bilgilerini ele geçiriyor. Bu nedenle uzmanlar, işlem yaparken rastgele tuşlara basılmaması ve ekranda çıkan her komuta güvenilmemesi gerektiğini belirtiyor.

YENİ YÖNTEM SAHTE EKRAN VE TUŞ KOMUTLARI

Dolandırıcılar, ATM cihazlarına sahte tuş takımları ve ekran kaplamaları yerleştirerek kullanıcıyı yanıltıyor. Bazı cihazlarda işlem sırasında “Tekrar Deneyin” veya “Onay İçin Basın” gibi sahte mesajlar çıkıyor. Bu tuşlara basılması, dolandırıcıların kart bilgilerini kopyalamasına veya şifrenizi ele geçirmesine neden olabiliyor.

Güvenlik uzmanları, “İşlem sırasında ekran donarsa veya para sıkışırsa kesinlikle başka tuşa basmayın. Dolandırıcılar, sahte ‘onay’ veya ‘tekrar dene’ tuşlarıyla kullanıcıyı yönlendirebiliyor” diyerek vatandaşları uyardı.

ATM KULLANIRKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKEN 5 KRİTİK KURAL

- Kart giriş yuvasını kontrol edin. Oynamış veya gevşekse o ATM’yi kullanmayın.

- İşlem bitmeden ‘İptal’ tuşuna basmadan kartınızı çekmeyin.

- Kartsız işlem ekranlarında kişisel bilgi girmeyin.

- Para çıkmazsa başka tuşlara basmadan bankanızı arayın.

- Şube önündeki ATM’leri tercih edin. Tenha, ışığı az yerlerdeki cihazlardan uzak durun.

BANKALARDAN RESMİ UYARI GELDİ

Artan şikayetler üzerine bazı bankalar müşterilerine SMS ve e-posta yoluyla bilgilendirme yaptı. Açıklamalarda, ATM’lerde kişisel bilgi isteyen ekranlara güvenilmemesi gerektiği vurgulandı. Kart iadesi gecikirse yabancılardan yardım alınmaması, cihazın hemen yanında banka çağrı merkezinin aranması gerektiği hatırlatıldı. Ayrıca, kart giriş yuvalarına yerleştirilen gizli kameralar ve kopyalama cihazlarına karşı dikkatli olunması istendi.