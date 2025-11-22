Dünya genelinde ATM dolandırıcılık yöntemleri hızla artarken, siber güvenlik uzmanları da kullanıcıları yeni tuzaklar konusunda uyarmaya devam ediyor. Siber güvenlik uzmanı John Miller, özellikle ATM’lerde fark edilmeyen küçük detayların bile büyük finansal kayıplara yol açabileceğine dikkat çekti.

Miller’a göre, dolandırıcıların en sık kullandığı yöntemlerden bazıları:

- Yapıştırılmış kağıt veya notlara dikkat

Uzman, ATM üzerinde rastgele yapıştırılmış kağıtların masum görünse de çoğu zaman panik oluşturma veya yönlendirme amaçlı yerleştirildiğini belirtti. Miller, “Kullanıcıyı ‘para sıkıştı’, ‘bu kartı buraya takın’ gibi sahte mesajlarla yönlendiren notlar, saldırganların en eski ama hala en etkili yöntemlerinden biridir” dedi.

- Oynayan tuş takımı kırmızı işaret

Miller’ın ifadesiyle, tuş takımının hareket ediyor olması kırmızı alarm işaretidir. Uzman isim, “Orijinal ATM tuş takımı sabittir. Eğer parmaklarınızın altında oynuyorsa, büyük ihtimalle üzerine yerleştirilmiş bir ‘skimmer pad’ ile şifreniz izleniyordur” şeklinde konuştu.

- Sıklıkla kart yuvası hedef alınıyor

Dolandırıcılar en çok kart yuvasına görünmeyen şeffaf kaplamalar yerleştiriyor. Bu kaplamalar kartın manyetik şeridini kopyalıyor:

“Bazen o kadar iyi kamufle edilir ki profesyonel eğitimi olmayan biri asla fark etmez. Kart girişinde normalden farklı bir parlaklık ya da çıkıntı varsa ATM’yi hemen terk edin.”

- Görürseniz, sakın dokunmayın

Miller, ATM önündeki küçük, görünmez kameraların şifreyi takip etmek için kullanıldığını söylüyor. Miller, “Şüpheli bir cihaz görürseniz sakın dokunmayın. Birçok suç örgütü bu cihazlara parmak izi bırakmanızı bekler” dedi.

ŞÜPHELENİYORSANIZ BAŞKA ATM KULLANIN

Miller, kullanıcıların ATM’ye dokunmadan önce “gözle kontrol” yapmasını tavsiye ederken, “Herhangi bir parça gevşekse, çizilmişse, kapağı oynuyorsa uzaklaşın. Güvenlik konusunda içgüdüler her zaman önemlidir” ifadelerini kullandı.

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

- ATM’yi kullanmadan önce tuş takımını hafifçe kontrol edin

- Kart girişini parmakla yoklamayın, sadece gözle inceleyin

- Etrafınızda şüpheli biri varsa işlem yapmayın

- Mümkünse QR kod ile temassız çekim kullanın

- İşlemden sonra mutlaka bakiyenizi kontrol edin