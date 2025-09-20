Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun verisine göre geçen hafta tüketici kredilerinin büyüklüğü 2 trilyon 548 milyar liraya ulaşırken, bireysel kredi kartlarındaki borç bakiyesi 2 trilyon 506 milyar lira oldu.

Borçlar geçen hafta 80.4 milyar TL, yılbaşından bu yana ise yaklaşık 1.2 trilyon lira artış göstererek 5 trilyon 55 milyar lira oldu.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, vatandaşların kredi ve kredi kartı borçlarının 8 ayda 12.7 milyar dolar artarak 122.8 milyar dolara ulaştığını belirterek, “İhtiyaç kredisi ve kredi kartlarındaki patlama insanların ay sonunu getirebilmek için borçlanmaktan başka çaresi olmadığını gösteriyor” diye konuştu.