Halk Bankası, reklam giderleri, yöneticilerin yaptığı harcamalar gibi birçok konuda milletvekillerinin sorularını ‘bankacılık sırrı’ diyerek yanıtlamadı, TBMM’nin denetim yetkisini adeta elinden aldı. TBMM KİT Komisyonu üyesi milletvekilleri, Halk Bankası’nın geçmiş dönem hesaplarını inceledi ve banka yöneticilerinin bu konudaki açıklamalarını dinleyerek çok sayıda soru yöneltti.

Ancak bankanın kullandırdığı krediler, reklam ve tanıtım giderleri, şubelerin yaptığı tadilat ve onarım masrafları, gayrimenkul satışları ve yöneticilerinin yaptığı harcamalar, ‘sır’ denilerek gizlendi. Banka yöneticilerinin harcamalarının da açıklanmayıp ‘sır’ kapsamına sokulması, ‘Ne gizleniyor’ sorusuna yol açtı.

CEVAPSIZ SORULAR

Halkbank yönetimi tarafından ‘sır’ denilerek cevap verilmeyen bazı sorular şöyle:

- Reklam ve tanıtım planlamanız hangi kriterlere göre yapılmaktadır? 2021-2025 sponsorluk, reklam, tanıtım ve yardım faaliyetlerine ne kadar harcanmıştır?

- Banka Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin kullanımına verilen kredi kartı var mıdır? Limiti ne kadardır? Yöneticiler araç tahsisi yapılmış mıdır? Kredi kartı ve araç tahsisinin yıllık masrafı ne kadardır?

- Son beş yılda kaç şubede tadilat ve dekorasyon yapılmıştır? Tadilat ve dekorasyon işlerine ne kadar masraf yapılmıştır?

- Değerinin altında ve 7.7 milyon TL’ye elden çıkarılan bir gayrimenkul, hangi belediyeye satılmıştır? Gayrimenkulün özellikleri nedir?

- 2021 yılından bugüne kadar bankanızın Kur Korumalı Mevduat hesaplarına kur farkı nedeniyle ödediği tutar ne kadardır?

- 2020 yılından günümüze kadar bankanın ipotek karşılığı el koyduğu gayrimenkullerin

sayısı kaçtır?

Reklama 5.5 milyar gitti

Küçük işletmelere destek olmak için kurulan Halk Bankası, 2024’te yaklaşık 1.9 milyar liralık, 2020-2024 arasında ise toplam 5.5 milyar liralık ‘reklam ve ilan’ harcamasını yandaş yayın organları için yaptı.