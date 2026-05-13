Morgan Stanley, İran çatışması ve petrol fiyatlarına yönelik temel senaryosunda kademeli gerilim düşüşü, manşet enflasyonunda kısa süreli sıçrama sabırlı bir Fed ve trend büyümenin sürmesini öngördü. Bankacılık devi, 100 baz puanlık faiz artırımında petrol kaynaklı küresel resesyona kadar uzanan senaryoları sıraladı.

Bankanın temel senaryosu görece olumlu bir çerçeveye işaret ederken, etrafındaki olası sonuç dağılımının son derece geniş olduğu vurgulandı.

İşte bankacılık devinin senaryoları:

İYİMSER SENARYO: FED'İN 2027'DE FAİZ ARTIRIMINA GİTMESİ

Birinci senaryoda petrol şokunun beklenenden daha hızlı sönümlendiği, buna karşılık güçlenen tüketici güveni ve servet etkisinin harcama ile şirket yatırımlarını hızlandırdığı bir tablo bekleniyor. Bu durumda enflasyon zayıflamak yerine güç kazanıyor ve Fed'in 2027'de toplam 100 baz puan faiz artırımı güçleniyor.

İKİNCİ SENARYO: ARTAN YAPAY ZEKA VERİMLİLİĞİ İŞSİZLİĞİ ARTIRIYOR

İkinci senaryoda tedirgin eden senaryo dikkat çekiyor. Yapay zeka verimliliğinin artmasıyla işsizlik riski artıyor.

Bu tabloda işsizlik oranının 2026'da yüzde 4,5'e, 2027'de yüzde 4,8'e çıkması öngörülüyor.

İş gücü piyasasındaki zayıflama ve verimlilik kaynaklı enflasyon gevşemesiyle Fed'in 2027 başında faiz indirimine başlaması bekleniyor.

KALICI PETROL PRİMİ SENARYOSU

Üçüncü senaryoda kalıcı petrol primi sebebiyle enerji maliyetlerinin yüksek kaldığı ve enflasyonun hedefin üzerinde yapışkanlaştığı varsayılıyor.

Bu durumda çekirdek PCE'nin 2026'da yüzde 3,1, 2027'de yüzde 2,8 olması bekleniyor. Ekonomi güçlü olmadığı için sert sıkılaşma yapılmazken, enflasyon da yeterince düşmediğinden Fed'in 2027 sonuna kadar faizi yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutacağı öngörülüyor.

EN KÖTÜ SENARYO

Dördüncü ve en sert senaryoda petrol fiyatlarının 2026'nın üçüncü çeyreğine kadar varil başına 140-160 dolar aralığına yükselmesi bekleniyor.

Morgan Stanley'e göre bu seviyelerde enerji şoku hanehalkı harcama kapasitesini aşındırıyor, tedarik zincirlerini bozuyor ve talep yıkımını küresel ekonomiyi resesyona itecek ölçüde derinleştiriyor.

Banka, bu senaryonun hem riskli varlıklar hem de enerji talebi açısından en sert aşağı yönlü tabloyu oluşturduğunu vurguladı.

Morgan Stanley, enerji piyasaları ve makro politika yapıcılar açısından önümüzdeki 18 ayda sonuç dağılımının olağanüstü geniş olduğunu belirtirken, yatırımcılar için bunun yoğun yönlü pozisyonlar yerine daha temkinli ve opsiyonel stratejileri öne çıkardığını kaydetti.