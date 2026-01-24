Suç gelirlerinin aklanmasında kullanılan “IBAN kiralama” mağdurları gün geçtikçe artıyor. IBAN kiralamanın 10 yıla kadar cezası olduğunu vurgulayan hukukçular, bu kişilerin hiç farkında olmadan çete üyesi olabilecekleri uyarısında bulundu.

Hukukçular, yasa dışı bahis, uyuşturucu, kaçakçılık gibi suç gelirlerinin aklanmasında başvurulan yöntemlerden biri olan “IBAN kiralama” tehlikesine karşı vatandaşları uyarıyor. Özellikle banka hesabı bulunan kişilerin, IBAN bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşmasının ciddi hukuki sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor.

IBAN’INI VERENLER AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANABİLİR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, türkçe karşılığı “Uluslararası Banka Hesap Numarası” olan IBAN’ını (International Bank Account Number), kullandırarak çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kalan mağdurların sayısı giderek artıyor. Mağdurların büyük bölümü, bu eylemin suç teşkil ettiğini bilmeden hareket ediyor ancak yasalar, “bilmemeyi” cezasızlık sebebi olarak kabul etmiyor.

Uzmanlar, IBAN’ını kullandıran kişilerin suçun niteliğine göre Ağır Ceza Mahkemelerinde yargılanabileceğini ve uzun süreli hapis cezalarıyla karşılaşabileceğini ifade ediyor.

ADANA’DAKİ OLAY MAHKEMEDE BİTTİ

Bunun son örneği geçtiğimiz günlerde Adana’da yaşandı. 23 yaşındaki bir üniversite öğrencisi, yardım etmek amacıyla IBAN’ını dershane arkadaşına kullandırmasıyla başlayan süreç mahkemede son buldu.

Burdur 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, IBAN’ını kullandıran kişi 4 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca 149 bin 690 TL idari para cezası ödemesine hükmedildi. Suç şebekelerinin, kimi zaman “IBAN kiralama” ilanlarıyla, kimi zaman ise samimi ilişkileri kullanarak vatandaşları tuzağa düşürdüğü belirtiliyor.

“BİLMEMEK, MAZERET DEĞİL”

Hukukçu Gizem Gonce, IBAN kiralamanın ciddi hukuki sonuçlar doğurduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“IBAN’ını kiralayan kişilerin bu durumun suç olduğunu bilmemesi, hukuk nezdinde mazeret sayılmaz. Aksine, bu kişiler Ağır Ceza Mahkemelerinde yargılanabilir. Hiç farkında olmadan büyük bir suç örgütünün para trafiği içinde kalabilir ve uzun süreli hapis cezalarıyla karşılaşabilirler.”

Gonce, savunmaların çoğu zaman inandırıcı bulunmadığını belirterek, “Bu suçun cezası 10 yıla kadar hapis ve para cezası” dedi.

“PARA HESABA GİRDİĞİ ANDA SORUMLULUK BAŞLIYOR”

Özellikle öğrenci, işsiz ya da gelir arayışındaki kişilerin “risk yok”, “sadece para gelip gidecek” gibi ifadelerle kandırıldığını belirten Gonce, şu uyarıda bulundu:

“Eğer kişi bu parayla ilgili gerçekten bilgi sahibi değilse, bankayla iletişime geçerek paranın gönderildiği hesaba iade edilmesini talep etmesi gerekir. Bunu yapmazsa para hesabına geçtiği andan itibaren kaynağını bildiği kabul edilir. Kişi kendini ihbar ederse, tamamen cezadan kurtulamaz.”

UZMANLARDAN BANKA HESABI OLANLARA UYARI!

Uzmanlar, banka hesabı ve IBAN bilgilerini hiçbir koşulda üçüncü kişilerle paylaşmama konusunda vatandaşları uyarıyor. Yetkililer, kolay para vaadiyle yapılan tekliflerin büyük bir kısmının suç örgütleriyle bağlantılı olduğuna dikkat çekerek, şüpheli durumlarda derhal bankalar ve ilgili kurumlarla iletişime geçilmesi gerektiğini vurguluyor.