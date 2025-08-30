Son yıllarda dijital dünyada artan sahte web siteleri, vatandaşların en çok karşılaştığı dolandırıcılık yöntemlerinden biri haline geldi. Resmi kurumların ve popüler alışveriş sitelerinin kopyalarını hazırlayan dolandırıcılar, vatandaşları milyonlarca lira zarara uğratıyor.

Bilişim Uzmanı Emre Çelikkol, sahte sitelerin nasıl çalıştığını ve nasıl korunulması gerektiğini ntv.com.tr’ye anlattı.

SAHTE SİTELERLE MİLYONLARCA LİRA KAYIP

Dolandırıcılar, özellikle banka giriş ekranlarını, e-Devlet sayfalarını ve popüler alışveriş sitelerini birebir kopyalayarak vatandaşları tuzağa düşürüyor.

Resmi görünümlü formlarda kimlik bilgileri, kredi kartı numaraları ve şifreler ele geçiriliyor. Son dönemde özellikle “kargo takip” ve “banka güncelleme” başlıklı sahte SMS ve e-postalar öne çıkıyor.

DEPREMZEDE VATANDAŞ SON ANDA KURTULDU

Hatay’ın Payas ilçesinde yaşayan depremzede Adem Çelik, TOKİ’nin “İlk Evim, İlk Arsam” projesine başvuru yapmak isterken Google’da karşısına çıkan sahte bir siteye yönlendirildi. Site, e-Devlet arayüzünü taklit ediyordu. IBAN talep edilince şüphelenen Çelik, yetkililerin uyarısıyla dolandırılmaktan son anda kurtuldu. TOKİ ise vatandaşları uyararak işlemlerin yalnızca toki.gov.tr, e-Devlet Kapısı ve devlet bankaları üzerinden yapılması gerektiğini hatırlattı.

“HERKES RİSK ALTINDA”

Bilişim Uzmanı Emre Çelikkol, sahte sitelerdeki artışın nedenlerini şöyle açıkladı

“E-ticaretin hızla yükselmesi, ekonomik kriz ve yapay zekâ teknolojilerinin dolandırıcılar tarafından kullanılması sahte siteleri daha profesyonel hale getiriyor. En çok yaşlı bireyler, ucuz kampanya arayan gençler ve KOBİ’ler hedef alınıyor. Ancak aslında herkes risk altında” dedi.

UZMANDAN KRİTİK UYARILAR

Çelikkol, sahte sitelere karşı şu önlemlerin hayati olduğunu vurguladı:

-Adres çubuğunda https:// ibaresi ve güvenlik kilidi kontrol edilmeli.

-Yazım hataları ve cazip görünen kampanyalar şüphe uyandırmalı.

-İşlemler sadece resmi sitelerden yapılmalı.

-İki faktörlü kimlik doğrulama aktif edilmeli.

-SMS veya e-posta ile gelen linklere tıklanmamalı.

-3D Secure destekli kartlarla ödeme yapılmalı.

Çelikkol ayrıca, “Eğer sahte siteye bilgi girişi yapılmadıysa pencereyi kapatmak yeterlidir. Ancak kart bilgileri girildiyse derhal bankayla iletişime geçilip kart iptal edilmelidir” uyarısında bulundu.

Sahte web sitelerinin giderek profesyonelleştiği dijital dünyada en kritik nokta vatandaşların bilinçli olması. Uzmanlara göre, “Benim başıma gelmez” düşüncesi yerine her zaman dikkatli hareket etmek gerekiyor. Güvenlik kilidi tek başına yeterli değil; asıl güvenilirlik resmi adreslerde gizli.