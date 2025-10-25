Bankacılık sistemine yönelik hazırlanan yeni düzenleme, Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) kapsamlı yetkiler tanıyor. Bilişim temelli finansal suçlarla mücadeleyi güçlendirmeyi hedefleyen yasa taslağıyla, MASAK bankalardaki şüpheli işlemlere anında müdahale edebilecek.

Bu kapsamda, finansal kuruluşların işlem hareketleri gerçek zamanlı olarak izlenecek ve gerek görüldüğünde hesaplara bloke veya dondurma işlemi uygulanabilecek.

HESAPLAR ANINDA DONDURULACAK

Yeni yasa teklifine göre, şüpheli finansal hareketlerin tespiti için anlık izleme sistemi devreye alınacak. Bu sistem sayesinde MASAK, kaynağı belirsiz ya da kullanıcıların mali profiliyle uyuşmayan para hareketlerinde, herhangi bir mahkeme kararı beklemeksizin hesabı anında dondurabilecek.

Uzmanlara göre bu adım, özellikle dijital dolandırıcılık ve kara para aklama vakalarında hızlı müdahaleyi mümkün kılacak.

MASAK'A ANINDA MÜDAHALE YETKİSİ TANINACAK

Yeni teknolojilerle desteklenecek sistem sayesinde MASAK, banka hesaplarındaki şüpheli hareketleri saniyeler içinde analiz edebilecek. Böylece finans kuruluşları aracılığıyla yürütülen işlemlerde mali denetim yetkisi de genişlemiş olacak.

Ayrıca, anlık izleme sistemiyle birlikte, hesaplara yapılan olağandışı para giriş-çıkışları doğrudan MASAK kontrolüne açık olacak. Bu durum, hem kullanıcı güvenliğini hem de finansal şeffaflığı artırmayı amaçlıyor.

11. YARGI PAKETİ KAPSAMINDA MECLİS'E SUNULACAK

NTV’nin haberine göre, düzenlemenin 11. Yargı Paketi içinde yer alması ve Meclis’in yeni yasama döneminde görüşülmesi planlanıyor. Yasa yürürlüğe girdiğinde, MASAK bankacılık sistemlerine doğrudan erişim sağlayabilecek ve hesap hareketlerini anlık olarak izleyebilecek.

Teklifin Ekim ayında Meclis Başkanlığı’na sunulması bekleniyor. Düzenleme yasalaştığında, Türkiye’de finansal sistemin denetim mekanizmaları önemli ölçüde güçlenecek. Uzmanlar, uygulamanın dolandırıcılıkla mücadelede yeni bir dönemi başlatacağını belirtiyor.